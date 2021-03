Extra coronasteun voor Kamper verenigingen en buurthuizen

KAART | Aantal besmettin­gen stijgt, maar in één gemeente zijn de coronapro­ble­men echt hardnekkig

24 februari In totaal 319 mensen zijn het afgelopen etmaal positief getest op het coronavirus in de drie veiligheidsregio’s Flevoland, IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland. Dat zijn er 24 meer dan een dag eerder. De gemeente Zwartewaterland is wederom de negatieve uitschieter op de kaart.