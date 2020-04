Extra drukte voor srv-winkel: ‘In Amsterdam hebben ze Picnic, hier in IJsselmuiden hebben we Gerrit’

Woede om bezoek in zorgcen­trum Kampen: ‘Het is te gek voor woorden, er gaan hier mensen dood’

16 april Overal in het land zitten de verzorgingstehuizen op slot. Alleen lopen door de hoofdingang van woon-zorgcentrum Margaretha in Kampen nog steeds mensen, soms in groepjes, in en uit. Het zijn bezoekers van particuliere huurders, die het gebouw delen met ouderen in het verzorgingstehuis, waar het coronavirus al zijn tol eiste. „Ik woon momenteel op één van de onveiligste plekken”, zegt Erik van den Belt (48), een bewoner met een zwakke gezondheid, die bang is besmet te worden.