Extra geld voor arme zieken in Kampen

Video Friese chauffeur was bezig aan zijn laatste rit toen het enorm misging in Dedemsvaart

5:50 De schrik zit er goed in bij transportbedrijf Wezenberg in IJsselmuiden. Directeur Gert Wezenberg krijgt direct na het dodelijke ongeluk op de N377 bij Dedemsvaart, waarbij een een 37-jarige automobilist uit Slagharen om het leven komt, een telefoontje. Het is zijn chauffeur, die tijdig uit zijn brandende vrachtwagen kon springen.