Extra geld voor Kamper kinderboerderij

De kinderboerderij in Kampen krijgt wellicht extra geld van de gemeente. Het college wil veertig mille extra in Cantecleer steken zodat de kinderboerderij op de huidige voet kan doorgaan.

En dat is belangrijk, stelt het college van burgemeester en wethouders. De kinderboerderij is een waardevolle voorziening die jaarlijks 60.000 bezoekers trekt uit Kampen en wijde omgeving. ,,Kinderboerderij Cantecleer wordt gezien als een voorbeeld in Nederland, staat hoog op menig lijstje. Dat moeten we ook zo houden'', vindt wethouder Geert Meijering van Kampen.

De roep om extra geld is actueel omdat de huidige beheerder van de kinderboerderij op 1 september met pensioen gaat. Die steekt uit betrokkenheid wekelijks meer dan 70 uur in zijn werk voor de kinderboerderij. Om zijn vertrek op te vangen, zijn eigenlijk twee professionals nodig. Maar daarvoor heeft de stichting die de kinderboerderij exploiteert, het geld niet. Met 35 mille extra subsidie kan wel de twee mensen aanstellen die het werk van de huidige beheerder moeten opvangen.

Quote De kinderboer­de­rij is van grote waarde, iedereen in de stad is er wel een keertje geweest Geert Meijering

Beheerder Hanjo IJkhout stond aan de wieg van Cantecleer die in 1985 mede door hem is opgericht. Ruim tien jaar zat de kinderboerderij aan de Buitenbroeksweg. Om plaats te maken voor de N50 verkaste Cantecleer naar de rand van binnenstad waar de boerderij nog altijd zit. Een boerderij die het moest hebben van het ritme der seizoenen werd onder zijn beheer een multifunctionele kinderboerderij voor een breed publiek. Met verzorging van dieren, educatieve programma's, dagbesteding en een boerderijwinkel. ,,Dankzij Hanjo is de kinderboerderij geworden wat die nu is'', zegt Meijering. De kinderboerderij is volgens hem niet meer weg te denken en 'van grote waarde voor de samenleving. Iedereen is wel eens naar de kinderboerderij geweest.''