Extra geld voor nieuwe velden IJsselmuider voetbalclub

Verpleeg­hui­zen willen snel meer bezoek: ‘Regels zijn te streng en pijnlijk voor bewoners’

10:05 Het kabinet moet verpleeg- en verzorgingshuizen zelf laten beslissen of ze al vóór 15 juli meer bezoekers toelaten op hun locaties dan het maximum van één vaste bezoeker per bewoner. Dat wil branchevereniging Actiz. Verpleeghuizen in Oost-Nederland reageren wisselend op die oproep voor een verdere versoepeling. ,,Het is belangrijk om de tijd te nemen.”