Extra parkeerplekken bij basisscholen in Kampen

Om extra parkeerruimte te krijgen wordt een groenstrook aan de Rolklaver opgeofferd. Dat is de doorgaande weg naast beide scholen. Hier komen vaste parkeerplekken en een aantal ‘kiss and ride’-plaatsen. De gemeente Kampen hoopt dat hierdoor auto's niet meer de wijk in gaan. Het verbetert de veiligheid en het woongenot, stelt Kampen.

Uitbreiden

De verwachting is dat het rondom de scholen nog drukker wordt. De reformatorische Groen van Prinsterer gaat namelijk uitbreiden. ,,Het liefst willen we dat kinderen op de fiets of lopend komen", aldus wethouder Albert Holtland. ,,Bij een school met een regionale functie is het niet te voorkomen dat kinderen met de auto worden gebracht. Dan moet je zorgen dat het zo veilig mogelijk kan.”