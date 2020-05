Extra ruimte voor terrassen in Kampen; zaterdagmarkt verhuist

Veiligheid

Om meer terrasruimte was door 21 horecaondernemers in Kampen gevraagd. Voorafgaand aan het besluit is het idee getoetst op veiligheid en consequenties voor de omgeving. Een paar horecabedrijven kunnen vooralsnog niet meer ruimte krijgen omdat langs hun terrassen routes lopen die essentieel zijn voor hulpdiensten. Met hen volgt nog overleg over alternatieven.

,,Met de terrasuitbreiding geven we de horecaondernemers de gelegenheid om de omzetverliezen van de laatste maanden een beetje goed te maken’’, zegt wethouder Geert Meijering (economie). ,,Ik hoop dat zo toch meer mensen op een verantwoorde manier kunnen genieten van een terrasbezoek. Wanneer plannen voor terrasuitbreiding tot stand zijn gekomen in goed overleg met de directe omgeving en er geen andere belemmeringen zijn, dan werken wij van harte mee.’’

Cadeau

Zaterdagmarkt

In dezelfde periode wordt de zaterdagmarkt op de Plantage vanaf 6 juni tijdelijk verplaatst naar de Nieuwe Markt. Normaliter staat de markt bij de opening van het terrasseizoen in een zomeropstelling in Oudestraat en Vischpoort. Maar dat levert in verband met de coronamaatregelen een ruimteprobleem op. Ook de kramen moeten namelijk verder uit elkaar staan en er moet ruimte zijn voor wachtrijen. Die is er niet op deze plekken.