Feestje bij de Vijverhof

Philadelphia biedt ook dagbesteding en trajecten voor werken in leren bij de Vijverhof, onderdeel van IJsselheem. Vandaag is de officiële opening. Beide partijen zijn blij met de samenwerking waardoor de dienstverlening en faciliteiten op niveau konden blijven, laten ze in een persverklaring weten. ,,Voor de huidige en nieuwe bewoners. Met de ontwikkeling tot een multifunctioneel centrum investeren we echt in de toekomst.''

De Vijverhof moet een centrale functie in de wijk krijgen, een dynamische plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar van alles te doen is. Beide organisaties plukken de vruchten van de samenwerking, zeggen ze. ,,Philadelphia had behoefte aan woonruimte, bij de Vijverhof kwamen appartementen beschikbaar door overheidsbeleid met scheiding van wonen en zorg.''