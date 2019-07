Festival in Kampen moet ijsthee hip maken

Het was er nog niet, dus organiseerde De Eenhoorn zaterdagmiddag de eerste editie van het Kamper IJsthee-festival; op het terras van de koffie- en theezaak gaf theesommelier Herbert Niessen de bezoekers van het ‘festival’, feitelijk een workshop, uitleg over de steeds populairder wordende, gezonde zomerdrank.

,,Het is ontzettend jammer dat mensen dit thuis niet doen’’, zegt Binet Brasser van De Eenhoorn. ,,Vaak kopen mensen van die pakken waar allerlei toegevoegde zoetigheden in zitten.’’En dat terwijl het heel eenvoudig kan zijn om zelf ijsthee te maken, denkt mevrouw Brasser. ,,Maar we gaan het ook een beetje hip maken, er zijn allerlei hippe manieren om ijsthee te zetten.’’

Volledig scherm IJstheefestival bij de Eenhoorn. © Foto Freddy Schinkel

Mevrouw De Kruijf is een van de eerste deelnemers die aanschuift op het terras om de workshop bij te wonen. ,,Ik zet vaak thee, ik maak ook vaak ijsthee. Maar ik kom hier om de fijne kneepjes te horen.’’

Dan is ze bij Herbert Niessen aan het juiste adres; de theesommelier is een wandelende encyclopedie als het gaat over thee, en heeft vandaag de focus op ijsthee. Feitelijk zijn er twee manieren om ijsthee te maken, doceert hij alvast voorafgaand aan de workshop; shock brew en cold brew. Bij die eerste methode wordt feitelijk ‘reguliere’ thee over een goeie hoeveelheid ijsblokjes uitgegoten. De tweede methode vergt wat meer voorbereiding en planning; hierbij wordt thee in het water gedaan en koud weggezet.

Bewerkelijk

Na een uur of zes tot acht is de ijsthee geschikt voor consumptie. Gevaar is hierbij dat de thee ook weer niet te lang moet blijven staan. ,,Dan wordt ‘ie astringent’’, laat Niessen een klein glaasje proeven van een bittere ijsthee. ,,Eigenlijk is de thee dan te ver doorgezet.’' De ‘cold brew’-methode is misschien wat bewerkelijker, maar heeft in ieder geval minder tijd nodig om ijsthee te worden.