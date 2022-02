Fiets, auto of lopen? Straks hop je per watertaxi over de IJssel in Kampen: ‘We houden de prijzen laag’

De elektrische boot is in de maak, de aanmeerplekken bijna zeker, over de prijs van een kaartje wordt nog nagedacht. Maar zeker is dat Kampen vanaf dit voorjaar een watertaxi heeft. ,,Eigenlijk bedenken we niets nieuws, tot in de jaren 50 had Kampen een voetveer tussen Brunnepe en de overkant. In het Gat van Seveningen was toen een stadsbad. Die overtocht brengen we terug, en breiden we verder uit’’, vertelt Martijn Sollie, die sinds afgelopen zomer samen met twee compagnons koffiezaak Perron 1 op het Kamper station runt.