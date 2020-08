Fiets niet binnen de lijntjes geparkeerd? Vanaf september haalt Kampen foutgestalde rossen weg

Medicijn­kluis in de supermarkt uitkomst voor Kampenaren met weinig tijd

6:00 Boodschappen doen en gelijk even je medicijnen oppikken. Sinds kort kan het in Kampen, waar Apothekers Combinatie IJsselmond een deal heeft gesloten met het Albert Heijn-filiaal aan het Stationsplein. In het ingangsplein van de supermarkt staat nu een ‘medicijnkluis’ waar 7 dagen per week bestelde medicijnen uit kunnen worden gehaald.