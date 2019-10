Fietsen in de Broederstraat in Kampen mag niet, maar een eigengemaakt verbodsbordje ook niet

video Heldinnen Inge (18) uit Kampen en Roos (25) voorkomen tasjesroof pianomeis­je Zwolle

1 oktober Onverschrokken zette Inge Krol (18) uit Kampen maandagochtend in Zwolle de achtervolging in op een tasjesdief. En met succes. De man had net daarvoor de tas van een pianospelend meisje in de stationstunnel weggegrist, maar liet zijn buit achter toen Krol op hem af kwam. Dankbare NS-medewerkers hebben Krol en mederedder Roos Klompmaker uit Emmeloord dinsdag in het zonnetje gezet.