Fietser aangereden bij Europa-allee in Kampen

Obstacle Run Kampen in gevaar door vandalisme: ‘Mensen kunnen niet met hun fikken van dingen afblijven’

12:36 Tractorbanden die in de brand werden gestoken, bogen en pijlen die werden gestolen en een loopmat die moedwillig kapot werd gesneden; de organisatie van de Obstacle Run die zaterdag in het Kamper stadspark werd gehouden, is flink benadeeld door vandalisme rondom het sportevenement. ,,We zijn er goed ziek van’’, zegt Jos Hogenbirk van Kamper Events.