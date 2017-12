Fietser gewond na aanrijding in Kampen

Arjan ten Hove en VV Kampen nemen afscheid van elkaar

13:43 De wegen van vierdeklasser VV Kampen en trainer Arjan ten Hove scheiden na dit seizoen. Dit is de conclusie van de gesprekken die in goed overleg zijn gevoerd binnen de club, die op een vierde plaats in de oostelijke vierde klasse C de winterstop in gaat.