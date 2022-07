Fietser raakt gewond bij aanrijding in Kampen

Kamper sporthal met stoom en kokend water binnen 24 uur ingericht als crisisnood­op­vang

In nog geen 24 uur tijd is sporthal De Reeve in Kampen afgelopen nacht en vandaag ingericht als crisisnoodopvang voor 75 asielzoekers. Het gaat om mensen die niet meer terecht kunnen in aanmeldcentrum Ter Apel. Naar verwachting komen de eerste mensen vanavond nog aan.

29 juni