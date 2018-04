Fietsers mogen alvast over nieuwe Kamperstraatweg

In alle vroegte deelden ze krentenbollen uit aan fietsers die na hen gebruik maakten van het nieuwe pad. Het nieuwe fietspad gaat voor oplevering van de weg uit. De bestaande Kamperstraatweg gaat morgen om 6.00 uur op slot voor gemotoriseerd verkeer. Zaterdagavond 24.00 uur moeten zowel fietsers als automobilisten over de vernieuwde weg. De nieuwe route van de Kamperstraatweg ligt tussen de Chalmotweg en de Zande. Zowel het pad als de rijbaan lopen over de sluis en inlaat van het Reevediep.

Eerder klaar

Alle kunstwerken van de eerste fase van Ruimte voor de Rivier zijn nu klaar, de inlaat van het Reevediep was de laatste. De bouw is mei vorig jaar begonnen. De klus is twee maanden eerder klaar dan de bedoeling was. Het werk heeft een stukje IJsseldijk overbodig gemaakt. De dijk blijft voorlopig liggen en wordt pas weggehaald als het hele watersysteem van het Reevediep klaar is voor gebruik. Dat is pas over vier jaar zo ver.