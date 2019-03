Fietsfabrikant breekt met Kris-Kras

Deelfietsbedrijf Kris-Kras door de Wereld heeft nog nergens in Nederland een fietsenplan van de grond kunnen tillen. Om die reden heeft fietsfabrikant byAr Bicycle Company in Amersfoort de samenwerking met het bedrijf enkele weken geleden beëindigd.

„Tot anderhalve maand geleden was de byAr fiets exclusief voor Kris-Kras. Nu niet meer”, zegt Renier Meuwissen, ontwerper en producent van de fiets. Meer details over de breuk met Kris-Kras wil hij niet geven. Daarvoor verwijst hij naar directeur Menno Broers van Kris-Kras. Die zegt respect te hebben voor het besluit van Meuwissen en nog steeds te streven naar een proefproject met deelfietsen in Kampen, met een andere fabrikant.

Logisch

„Kampen is onze pilot, dus het is heel logisch dat we niet al ergens anders bezig zijn”, reageert Broers. „Wij gaan verder zonder Meuwissen, maar wat ons betreft staat de deur nog steeds open. Exclusiviteit is voor ons niet noodzakelijk. De byAr is een mooie fiets, hip en robuust, dus we hebben nog steeds interesse.”

Meuwissen brengt zijn fiets nu zelf aan de man. Vooral bij bedrijven, die de byAr willen inzetten als deelfiets voor hun eigen personeel. „De eerste zakelijke contracten zijn gesloten. We zijn in productie en leveren fietsen. We koersen niet af op een overnight succes. Dit is een proces van jaren.” Ook particulieren kunnen de fiets kopen of leasen, via de website die het bedrijf onlangs heeft gelanceerd.

