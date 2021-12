Fietshandelaar Peter Minnema uit Kampen door lockdown op de vrachtwagen: ‘Aanbiedingen uit het hele land’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Fors minder besmettin­gen in de regio: kaart kleurt geel/oranje in de meeste gemeenten

We gaan positief gestemd het weekeinde in. Het aantal gemelde besmettingen in Oost Nederland is fors afgenomen. De kaart kleurt geler en geler, met Urk, Hattem en Ermelo voorop als de gemeenten waar de minste mensen een positieve coronatest bleken te hebben. In totaal werden in de drie veiligheidsregio's 1206 mensen positief getest, tegen 1820 gisteren.

17 december