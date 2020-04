‘Fietsnietjes’ op andere plekken in Kampen: de muren van de kerk zijn gered

Manager Jan Quintus Zwart van de Bovenkerk trok onlangs aan de bel over de parkeervakken rondom de Bovenkerk, en constateerde dat het ‘grootste monument van Kampen degradeert tot openbare fietsenstalling’. Belangrijkste bezwaar tegen de parkeervakken rondom de Bovenkerk was voor Zwart toch wel dat het zachte zandsteen van de kerk te lijden zou hebben onder de sturen en trappers van fietsen die tegen de kerk aan gezet zouden worden.

Andere plekken

Deze week heeft de gemeente tot tevredenheid van Bovenkerk-manager Zwart opnieuw fietsrekken geplaatst. Op andere plekken in de stad keren de fietsrekken niet terug, maar komen er zogenaamde ‘nietjes’; beugels waar de fietsen tegenaan gezet kunnen worden. Die fietsnietjes staan nu bij de Koornmarkt, op de Oudestraat en in de Hofstraatgarage waar twintig auto-parkeerplekken werden weggehaald om plaats te maken voor fietsparkeerplekken.

Op een later moment worden er ook nog fietsnietjes geplaatst bij het Van Heutszplein, bij de Stadsgehoorzaal en onder de Stadsbrug. Het fietsparkeren is nu nog vrijblijvend zo heeft de gemeente al laten weten, als de coronacrisis achter de rug is zal het project officieel worden uitgerold en volgen er ook sancties voor fietsers die hun rijwiel niet binnen de vakken parkeren.