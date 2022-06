‘Fietspadsoap’ ten einde: eindelijk een volledig fietspad tussen Kampen en Oldebroek

De aanleg van het fietspad is, understatement, een langslepende kwestie geworden. Het idee van enkele bewoners voor fiets-en wandelommetjes op Kamperveen werd in 2009 bij de gemeente Kampen neergelegd. Die stelde geld beschikbaar in het kader van Dorpsplan Plus om het gebied vitaal te houden. Een fietspad langs de Geldersche Gracht was een van de wensen. Kleine complicatie: de Gelderse Gracht ligt precies op de grens van Overijssel en Gelderland.