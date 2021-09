Filmopnames op Kamper kogge over Friese volksheld: ‘Ik word ook nog onthoofd’

Deze gebeurte­nis zal vertrek­kend burgemees­ter Koelewijn niet vergeten: ‘Kan Kampen nog wel blijven bestaan, dat heb ik me afgevraagd’

10 september Vertrekkend burgemeester Bort Koelewijn had serieuze twijfels over het voortbestaan van de gemeente Kampen wanneer de Raad van State negatief zou hebben geoordeeld over de bypass en het plan voor de bouw van het dorp Reeve. ,,Dan zou Kampen tegen een schuld van 40 miljoen euro aan hebben gekeken. Door de situatie waar we toen in zaten had ik vraagtekens of we dat gat nog wel dicht zouden krijgen en of Kampen nog wel kon blijven bestaan’’, blikt Koelewijn terug.