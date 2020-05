Financieel is de ‘rek er wel uit’ in Kampen: gemeente sluit 2019 af met rode cijfers

,,Dat is ook wat we hadden verwacht’’, stelt Van der Sloot ,,In het voorjaar van vorig jaar leken we af te steven op een structureel tekort van 6,1 miljoen euro. Dat hebben we het afgelopen jaar terug weten te brengen naar een tekort van ruim drie miljoen euro. Het tekort kunnen we opvangen met onze spaarpot, maar dat kunnen we niet te vaak doen. De bodem komt dan wel inzicht.’’ Door het tekort lopen de reserves van de gemeente terug van 20,2 naar 16,8 miljoen euro.