Firezone en Texaco hebben nog benzine genoeg

Het depot van EG Fuel in Kampen, het voormalige Salland Olie, is via de IJssel goed bereikbaar voor de aanvoer van brandstoffen. Het brandstofdepot van Shell in Arnhem is vanwege de lage waterstand in de Rijn moeilijker te bevoorraden. Dat leidt er toe dat Shell tientallen tankstations niet meer van nieuwe brandstoffen kan voorzien.