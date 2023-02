Flatportiek in brand gestoken in Kampen, politie zoekt jonge daders

Jiana uit Kampen helpt in Aleppo: ‘Het voelt heel eenzaam, niemand denkt aan ons’

,,Dertien jaar oorlog heeft niet zoveel indruk gemaakt als zestig seconde aardbeving.” Jiana Sayegh kan het weten. Ze woont nu in Kampen. Maar vluchtte zeven jaar geleden voor het oorlogsgeweld. Als door een speling van het lot landde ze maandag in Libanon, toen de verwoestende aardbeving net zijn werk had gedaan.