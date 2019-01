Flats in Kampen en IJsselmuiden testen met gescheiden inzamelen van gft-afval

De proef start op 1 maart. Als testlocaties zijn uitgekozen: de Erfgenamenstraat in IJsselmuiden, de Jacob Catsstraat en de Bregittenstraat in Kampen. In totaal worden 132 huishoudens aangeschreven voor de proef. Meedoen aan de test is gratis. Afhankelijk van de uitkomst wordt besloten of ook bij andere hoogbouw in de gemeente aparte gft-containers worden geplaatst.

Keukenbakje

Bij de gebouwen worden verzamelcontainers geplaatst. Alleen bewoners die zich aanmelden voor de proef kunnen gft-afval storten in deze containers. De toegang wordt geregeld via de afvalpas. Die gebruiken bewoners al voor het storten van restafval in de ondergrondse containers. Als onderdeel van de proef krijgen de huishoudens ook een keukenbakje met bijbehorende plastic zakjes, waarin ze het gft-afval al in de woning kunnen scheiden.

De meeste bewoners van flats en de binnenstad scheiden hun afval niet, stelt de gemeente Kampen. De reden: op eigen terrein is geen plek voor aan aparte gft-(mini)container. Tien jaar geleden is de gemeente Kampen gestopt met de gft-containers bij flats. Bewoners hadden amper tuinafval en er werd te veel restafval in de containers gedumpt. Hierdoor was van afvalscheiding amper sprake en moest de inhoud van de containers alsnog verbrand worden, wat zorgde voor hogere kosten. De proef moet duidelijk maken of het nu wel mogelijk is om op een goede manier gft-afval in te zamelen.

Financieel voordeeltje