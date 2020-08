Flevoweg volgend jaar drie maanden op de schop: mogelijk tijdelijke ‘bypass’ voor drukke verkeersader

De Flevoweg, tussen de Ebbingestraat en de Oostzeestraat, zal in het voorjaar van 2021 een maand of drie afgesloten zijn wegens de aanleg van een nieuwe rotonde. ,,Ergens in maart of april gaan we beginnen’', is de inschatting van wethouder Geert Meijering. ,,Maar dan moet er niks tegenzitten.’'