Flink langzamer, op- en afritten dicht: wat moet er toch gebeuren met ongeluksweg N50?

Die zaterdag gaat het opnieuw goed mis op de N50 tussen de afritten Kampen en Kampen - Zuid. Een personenauto met aanhanger begint te slingeren en botst op de andere weghelft op een vrachtwagen. Twee mannen en een minderjarige jongen die in de personenauto zitten, raken zwaargewond. Over de oorzaak van dat ongeluk kan de politie een week later nog geen nadere informatie geven.

In de afgelopen jaren gaat het vaker goed mis. Er zijn tientallen kop-staartbotsingen en in anderhalf jaar tijd (tussen 2016 en 2017) vallen er vier dodelijke slachtoffers. Ook in 2019 en in 2020 vinden er nog twee dodelijke ongelukken plaats op de Rijksweg die loopt van knooppunt Hattemerbroek tot knooppunt Emmeloord. Een langgewenste verbreding van de weg stond voor 2023 op de planning van Rijkswaterstaat, maar is met minstens een jaar vertraagd.