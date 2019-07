Flinke vissterfte na maaibeurt in IJsselmuiden: ‘Het is heel verdrietig’

CDA verbolgen over berichtge­ving zondagopen­stel­ling supermark­ten

11:56 Een bericht op de kabelkrant van de lokale zender RTV IJsselmond, waarin staat dat het CDA in de discussie over winkelopenstelling op zondag ‘haar principes overboord had gegooit’, is de partij in het verkeerde keelgat geschoten. Het CDA wil een gesprek met de leiding van de zender.