Flinke waterschade in Kampen: liters klotsen over de dakpannen

Video Autodieven teisteren Kampen, ook bus van zzp’er Patrick weg: ‘Extra zuur’

24 november Autodieven teisteren Kampen de afgelopen dagen. Er zijn meerdere auto’s en busjes gestolen in Kampen en in voertuigen inbraken gepleegd. Vorige week was ook de bus van Patrick de Velde Harsenhorst (42) foetsie. ,,Ik ben dakdekker en als zzp’er actief, dus het is extra zuur dat dit mij moet overkomen.”