Formerende partijen in Kampen willen af van achterkamertjes

Debat

Het is een vraag waarop nog geen antwoord is, bevestigt Jan Willem Schutte. Hij is fractievoorzitter van de ChristenUnie, de grootste partij in Kampen en leider van de onderhandelingen. ,,Wil je drie keer per week een tussenstand geven en daarvoor de inwoners naar het gemeentehuis laten komen? Of doen we het pas na een aantal weken en gaan we dan met andere partijen in debat?"

Schimmigheid

Het is aftasten voor de vier partijen. Want openheid geven over de onderhandelingen, dat is in Kampen ongebruikelijk. In het verleden was die schimmigheid tot ergernis van oppositiepartijen. Vaak klonk de klacht dat belangrijke besluiten in achterkamertjes al werden beklonken, waardoor later in de gemeenteraad amper serieuze discussie mogelijk was.