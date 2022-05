Forse brand in boerderij bij Kampen: rookwolken zijn in de wijde omtrek te zien

Hoeveel mensen uit jouw gemeente waren 18+ toen Nederland werd bevrijd? (Op Urk bijna niemand meer)

Het aantal Nederlanders dat in volle bewustzijn de Tweede Wereldoorlog meemaakte, neemt in rap tempo af. Vooral op Urk wonen nog maar weinig mensen die levendige herinneringen hebben aan de oorlog. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het jaar 2021.

4 mei