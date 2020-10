Forse kostenpost Kampen door botsing van onbekend schip tegen ‘bumpers’ Stadsbrug

995.000 euro voor een garage in Amsterdam? Voor dat geld koop je dit in Oost-Nederland

17 oktober Een garagebox in de buurt van het Concertgebouw in Amsterdam is voor 995.000 euro te koop gezet. Een exorbitant bedrag, zeggen makelaars, maar ze sluiten toch niet uit dat iemand het er voor over heeft om z'n Ferrari veilig te stallen. Wat kun je in Oost-Nederland voor dit bedrag kopen? De Stentor ging op zoek.