Foutje bedankt! Cijfers over stelende asielzoekers in Kampen toch niet zo hoog

,,Het is aanmerkelijk rustiger in de stad", weet Fré Helleman. Hij is voorzitter van ondernemersvereniging OVK. ,,Er zijn zelfs weken geweest waarin helemaal niet werd gestolen." Hij is dan ook zeer te spreken over de stappen die gemeente en politie sinds september nemen om de overlast te beperken.

Tegenstelling

Op papier stond dat tussen september en eind februari zo'n 120 diefstallen waren gepleegd. Een blunder. Zoveel diefstallen zijn geregistreerd tussen januari 2018 en eind februari 2019. Dus niet in zes maanden tijd, maar in veertien maanden. ,,Heel vervelend dat de fout is gemaakt, de raad verkeerd is geïnformeerd en ik een verkeerde conclusie moest trekken", sombert de burgemeester. ,,Op basis van de juiste cijfers had ik de conclusie kunnen trekken dat de maatregelen wél zorgen voor een significante daling van het aantal winkeldiefstallen en hadden we die avond een andere discussie gehad."