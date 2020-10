Fractievoorzitter Janita Tabak (PvdA) uit Kampen als wethouder naar Hoogeveen



PvdA-fractievoorzitter Janita Tabak wordt met ingang van donderdag wethouder in een zakelijk college in Hoogeveen. Tabak was van 2011 tot 2014 ook al wethouder in Kampen en was daarvoor en daarna ook al raadslid. Het wordt een drukke klus in Hoogeveen; zo druk dat er zelfs geen tijd is voor een afscheid van de Kamper raad. ,,Met pijn in m’n hart’’, moet Tabak erbij zeggen dat ze haar raadszetel nu opgeeft. ,,Maar deze kans kwam voorbij, die kan ik niet voorbij laten gaan.’’