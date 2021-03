Freddie Mercury verkondigt verlichtende boodschap op Nieuwe Toren in Kampen

Lelystad passeert grens 80.000 inwoners, ook andere gemeenten in Flevoland groeien hard

24 februari Lelystad groeit als kool en is de grens van 80.000 inwoners gepasseerd. Het is een mijlpaal voor de stad: na een periode van stagnerende groei was dit aantal een doelstelling voor het gemeentebestuur. Ook de andere gemeenten in Flevoland zijn afgelopen jaar hard gegroeid.