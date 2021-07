Friesland gaat Sander de Rouwe missen: ‘Kampen mag de handjes dichtknijpen met zo’n burgemeester’

video Besluit om plaats te maken viel Koelewijn zwaar; ‘Er is hier geen dag saai’

6 januari Kan best zijn dat hij er zes jaar geleden bij zijn herbenoeming al op heeft gezinspeeld, maar dat heeft hij dan verdrongen. De beslissing om dit jaar te stoppen als burgemeester van Kampen, gisteren bekendgemaakt, viel Bort Koelewijn (67) toch nog best zwaar. „Elke dag brengt nog nieuwe uitdagingen en kansen. Ik voel me ook niet anders dan 21 jaar geleden, toen ik als burgemeester begon. En ik doe nog elke dag mijn jogging rondjes.”