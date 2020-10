Frikandel uit ‘Biestemarkt Drive By’ is pleister op de wond

,,We noemen het ‘de Biestemarkt Drive By’’’, zegt Grafhorster David van der Toorn (20). Hij lacht om de partytent met pinapparaat die deze dinsdagavond op de Kamperzeedijk bij de Bolleschuur te vinden is. Het principe is eenvoudig en vergelijkbaar met dat van menig Amerikaanse hamburgergigant: de bestelling plaatsen vanuit het open autoraam, afrekenen met het pinapparaat op de lange stok en vervolgens in de auto wachten tot het eten klaar is. ,,Misschien wel het laatste wat we voorlopig in de Bolleschuur kunnen doen’’, denkt David een beetje treurig. ,,’t Kan misschien pas over een half jaar weer of zo, een beetje reuring.’’