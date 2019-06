Full Color Festival in Kampen trekt 28.000 bezoekers: volle vrijdag is blijvertje

Voor het eerst een volledig programma op vrijdagavond en uitstekend weer leverde het Full Color Festival een bezoekersrecord op. Mede-organisator Emma Quilligan schat in dat er vrijdag en zaterdag zo'n 28 duizend bezoekers naar het Stadspark kwamen. ,,De volle vrijdagavond is een blijvertje. Er zit zeker groei in, als is het nog te vroeg om harde toezeggingen te doen.”

Op de openingsavond waren er naast optredens op het hoofdpodium dit keer ook activiteiten in de rest van het park. Zo was er een hardloopevenement, bierproeverij en optredens van singer-songwriters. ,,Het verliep boven verwachting. Vanaf de start om 18.00 tot het einde om 0.00 uur was het aan een stuk door goed vol", zegt Quilligan. Zij verwacht dat er vrijdag ongeveer 8 duizend bezoekers waren.

Groeien

Het uitgebreidere programma kwam er op verzoek van bezoekers. De reacties zijn positief, vertelt Quilligan: ,,Vooraf zagen we al dat de programmering aansloeg en dat hoorden we ook terug. Er kwamen ook goede reacties op de aankleding van het festival. Bezoekers zien dat we daarin aan het groeien zijn.”