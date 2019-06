Full Color Festival Kampen heeft duidelijk plan voor eerste volle vrijdagavond: ‘Genieten en niet op telefoon kijken’

Politie houdt tevergeefs grootscha­li­ge zoekactie met helikopter naar inbrekers in Kampen

10:23 De politie heeft de afgelopen nacht een urenlange zoekactie gehouden naar drie verdachten van een inbraak in een schuur/gebouw langs de Venedijk in Kampen. Ondanks de verwoede pogingen zijn de agenten er niet in geslaagd het trio in de kraag te vatten.