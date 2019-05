Gaat CDA’er Hilde Palland uit Kampen eindelijk de Tweede Kamer in? ‘Dichterbij ben ik nooit geweest.’

Gaat het eindelijk gebeuren?

,,Die kans is best heel groot, maar nog niet 100 procent. Het CDA moet eerst een nieuwe fractievoorzitter kiezen. In theorie kan dat een van de staatssecretarissen Mona Keijzer of Raymond Knops zijn. Zij kunnen terugkeren in de Kamer en dan gaat de stoel dus aan mijn neus voorbij.”

Is dat realistisch?

,,Hun namen worden genoemd. Het is koffiedik kijken en speculeren.”

Dus je zit nog steeds in spanning?

,,Naar mijn idee ben ik een stap dichterbij. Maar ik weet het niet zeker. Op dinsdag vergadert de Kamerfractie en mijn verwachting is dat er dan uitsluitsel wordt gegeven over wie de nieuwe fractievoorzitter wordt.”

Al twee jaar lang zit je op de reservestoel. Hoe heb je die periode beleefd?

,,Na de verkiezingen was het afwachten tijdens de kabinetsformatie. Hoeveel leden van de fractie zouden doorschuiven naar het kabinet? De formatie duurde met zeven maanden best lang. Bij drie zou ik in de Kamer komen, het werden er twee. Daarna heb ik voor mijzelf de knop omgezet: Voorlopig kom ik niet in de Kamer, dus gaat de focus op het werk. Als er een keer een bijzonderheid is en ik mag de Kamer in, dan hoor ik het vanzelf. Dat lijkt nu zo te zijn.”

Bij vrijwel alle partijen vertrok er iemand uit de Kamer, behalve bij het CDA. Het zat je ook niet mee.

,,Je kunt ook zeggen: het CDA is in de Tweede Kamer een solide club. Dat is het lot van de eerste opvolger. Het is ook wel apart voor mijn werk. Ik ben zelfstandige, neem klussen aan, maar moet steeds een voorbehoud maken. Gelukkig is daar begrip voor en zelf moet je er nuchter mee omgaan.”

Ga je dinsdag naar Den Haag?

,,Op dinsdag en donderdag werk ik bij de gemeente Den Haag. Dat is om de hoek. In de lunchpauze loop ik wel eens over het Binnenhof. De route ken ik. Maar het blijft afwachten. Ik word vanzelf gebeld. Of niet. En dan gaat het leven ook door.”

Je hoopt toch wel dat je de Kamer in gaat?