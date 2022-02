Gaslek in café in Kampen: meerdere appartementen ontruimd

Update Gaslek in transport­lei­ding bij Kampen: bedrijfs­pan­den korte tijd ontruimd

Hulpdiensten zijn maandagmorgen korte tijd massaal uitgerukt naar het industrieterrein van Kampen. Er was een gaslekkage ontstaan in een transportleiding. Daardoor werden drie bedrijfspanden en een woning in de omgeving van de Dieselstraat uit voorzorg enige tijd ontruimd. Rond elf uur waren de problemen weer verholpen.

