Gaslek in transportleiding bij Kampen: bedrijfspanden korte tijd ontruimd

Om de verschillende hulpdiensten goed met elkaar te laten communiceren was opgeschaald naar GRIP 1. Netbeheerder Enexis was ook ter plekke om de lekkage op te lossen.

Transportleiding

Rond elf uur was de leiding afgesloten en ontsnapte er geen gas meer. ,,Het lek wordt zo snel mogelijk hersteld. De lekkage werd veroorzaakt door graafwerkzaamheden’’, aldus een woordvoerder van Enexis. De afsluiting van de leiding heeft geen gevolgen voor de omgeving. Hulpdiensten zijn daarna weer vertrokken, de straat is vrijgegeven en de ontruimde gebouwen zijn weer gewoon open. ,,Enexis is nog wel ter plekke’’, aldus woordvoerder Maurice van Zoelen van Veiligheidsregio IJsselland.

Het ging om een serieuze lekkage. Er ontsnapte gas uit de leiding, de brandweer heeft hier metingen naar gedaan. ,,Het voordeel was dat het flink waaide, daardoor ging het snel uit elkaar’’, meldt Van Zoelen. Het gas dat ontsnapte ging vooral over het industrieterrein.

Flinke stank

Ook VanDijk, een belangrijke en bekende leverancier van schoolboeken in Nederland, is gevestigd aan de Dieselstraat in Kampen. Het bedrijf werd niet ontruimd, laat een woordvoerder desgevraagd weten: ,,Intern hadden we geen last en werd er gewoon doorgewerkt. Buiten was er wel een flinke stank.’’