Geboorte langs N50 bij Kampen: ‘Ik heb hier al veel meegemaakt, maar nog nooit een bevalling’

Ze was aan het werk in het restaurant toen er agent binnenliep er vertelde dat er net een Duitse vrouw was bevallen in een auto. ,,Of we koffie konden verzorgen voor die mensen. En of we dat wilden sponsoren. Ik zei: 'Dit is een feestje, natuurlijk! Dit krijg je van mij’. Uiteindelijk bleek dat ze flesjes water in de auto hadden.’’ Heesen keek naar buiten en zag twee ambulances staan. Ze laat de foto's op haar mobieltje zien. ,,Een voor de moeder en een voor de kind. Ik vroeg de agent of beiden het goed maakten. Hij zei van wel, gelukkig’’.