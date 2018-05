Gebrek aan bezoekers nekt spreekuur Kamper wijk

Kampen houdt geen inloopspreekuur meer in nieuwbouwwijk Onderdijks. De afgelopen maanden kwam er niemand meer op af.

Het inloopspreekuur stond eens per maand op de kalender. Aan tafel zat in elk geval de wijkverbinder, geregeld schoof ook de wijkagent aan. In zes andere wijken en dorpen van Kampen zijn vergelijkbare spreekuren. Het aantal bezoekers is wisselend, laat een woordvoerster van de gemeente weten. ,,Er komen altijd wel wat mensen. Onderdijks was een uitzondering, daar kwam vaker niemand dan iemand.''

Kampen is niet van plan te tornen aan de andere spreekuren. Zolang die in een behoefte voorzien, blijven die bestaan. De spreekuren zijn een initiatief van de gemeente. Politie, welzijn en wijk- of dorpsverenigingen doen mee. Kampen werkt nu ruim een jaar met wijkverbinders. Die moeten de schakel zijn tussen inwoners, bedrijven, organisaties en gemeente. Wie een initiatief of idee heeft voor zijn wijk, buurt of dorp kan daarvoor bij de wijkverbinder terecht. Die registreert ook punten die beter kunnen, zo is het plan. Volgens de gemeente biedt een wijkverbinder 'een luisterend oor, denken ze mee en ze brengen mensen met elkaar in contact'.

