Gebruikte string in je nieuwe spijkerbroek: iets vinden van een ander in je web-aankoop gebeurt vaker

Verslaggever Inge Blankvoort van deze krant was stomverbaasd toen ze vier paspoorten en zorgpassen vond in de tas die ze via bol.com had besteld. Die bleken van de vorige persoon te zijn die de tas had gekocht, maar retour had gezonden. Niet goed genoeg gecontroleerd voordat de tas opnieuw in de verkoop ging, zo bleek.