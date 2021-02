Gedempte euforie in Kampen: de ijsbanen zijn sinds jaren weer open

Meeste basisscho­len in de regio morgen weer open, soms met kunst- en vliegwerk

8 februari Veel scholen in de regio die vandaag vanwege het winterweer gesloten bleven gaan morgen weer open, al blijven er zorgen of alle leerkrachten er in slagen hun werkplek te bereiken. ,,Sommige scholen bieden een taxidienst aan", zegt Yvonne de Haas van de openbare scholenstichting in Deventer. En kinderen van de Wendakker in Zwolle krijgen misschien een ander gezicht voor de klas omdat leerkrachten ruilen met een collega vanwege de begaanbaarheid van de wegen.