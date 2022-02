Geef je autobanden gratis lucht in Kampen: ‘U bespaart komende 5000 kilometer ruim 50 euro’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Nijkerk weer gemeente met relatief minste aantal nieuwe besmettin­gen, Urk de meeste

In Nijkerk is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners het laagste van de regio. Dat is deze week niet voor het eerst. In Flevoland daarentegen slaat de kaart vandaag weer rood uit, wat duidt op een hoog aantal positieve coronatests.

2 februari