Geen bewijzen voor extreem gebruik van alcohol en drugs in Kampen

Het gebruik van alcohol en drugs in de gemeente Kampen wijkt nauwelijks af van het gemiddelde in de regio. Recent onderzoek heeft geen feiten boven water gehaald die laten zien dat er op dat gebied veel mis gaat in Kampen.

De gemeenteraad van Kampen vroeg vorig jaar september om onderzoek naar gebruik van alcohol en drugs onder jongeren. Aanleiding daarvoor waar geluiden in de stad dat het daarmee slecht was gesteld. Daarvoor heeft de stichting Mainline, die het middelengebruik in kaart bracht, geen bewijzen gevonden.

Onderzoekers spraken met jongeren, jong volwassenen en mensen die beroepsmatig contact met hen hebben, zoals jongerenwerkers, hulpverleners en koffieshophouders. Volgens Mainline kan niet worden aangetoond dat de situatie in Kampen ernstiger is dan in Nederland of de regio. Het drugsgebruik ligt iets lager, het alcoholniveau wat hoger. Op individueel niveau zijn er wel zorgwekkende signalen, maar de algemene trend is volgens de onderzoekers positief.

Ouders

Achterover leunen is volgens Mainline geen optie. Als het aan de onderzoekers ligt, blijft Kampen inzetten op preventie en handhaving. Wellicht dat ouders meer bij preventie betrokken zouden moeten worden. ,,Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de gemeente en van de ouders? Daar moeten we over nadenken'', stelt burgemeester Bort Koelewijn van Kampen.

Het gaat dan onder meer om thuis indrinken en jongerenketen op particulier terrein. De keten liggen al onder het vergrootglas en moeten sinds 2016 aan diverse eisen voldoen. ,,Die zien we nu als een verlengde huiskamer. Als we daar een horecagelegenheid van zouden maken, moeten ze allemaal sluiten. Is dat wat we willen?''

Lachgas