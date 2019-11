Geen gaslek gevonden bij ontruimd VIA College in Kampen

In het VIA College in Kampen is geen gaslek ontdekt. Gisteren werd de school ontruimd vanwege een mogelijke gaslekkage. ,,Het gebouw is volledig gecontroleerd en er is niets ontdekt. Het is dus veilig voor de scholieren’’, zegt teamleider Erik Van Amelsfort.