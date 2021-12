Geen gedoogperiode voor carbid aan befaamde Noordweg in Kampen: ‘Verschrikkelijk jammer’

,,Verschrikkelijk jammer’’, noemt Raimond de Vries van het Schuttersgilde het besluit dat de gemeente moest nemen om het schieten tussen kerst en oud en nieuw op de Noordweg niet toe te staan. ,,Vorig jaar was het; het is maar voor één jaar, volgend jaar zijn we terug.’’ Dat blijkt niet het geval; burgemeester Sander de Rouwe moest na overleg met onder andere de brandweer, de politie en het Schuttersgilde besluiten die gedoogperiode ook in 2021 niet toe te staan. ,,In goed overleg, dus daar hebben wij wel begrip voor’’, zegt Raimond de Vries nu namens dat gilde. ,,We zitten midden in een pandemie, met het Schuttersgilde proberen we nu de vertaalslag tussen de gemeente en de schutters te maken.’’